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Haber Merkezi

Beşiktaş 122. yılını kutluyor...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlı kulübün 122. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Onursal Başkan Süleyman Seba’nın, Feriköy Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret etti.

Başkan Adalı ve siyah-beyazlı yöneticiler, Seba'nın mezarına çiçek bırakarak dua okudu.

ÖNCE SÜLEYMAN SEBA'YA ARDINDAN DA ALİ SAMİ YEN'E ZİYARET

Adalı ve yöneticilerden, daha sonra takdir toplayan bir hareket geldi.

Başkan Adalı ve siyah-beyazlı yöneticiler, burada okunan duaların ardından aynı mezarlıkta yer alan Galatasaray Kulübü’nün kurucusu Ali Sami Yen’in kabrini de ziyaret etti.

Başkan Adalı ve yöneticiler, Ali Sami Yen’in kabrine de çiçek bıraktı ve dua etti.

İşte o kareler...