Serdal Adalı: Talisca büyük ihtimalle Fenerbahçe'ye gidecek

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Beşiktaş'ta 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Serdal Adalı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Yücel'in rakibi olacak Adalı, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir transfer açıklaması da yaptı.

TRT Spor'a konuk olan Adalı, "Benden uçuk kaçık vaatler beklemeyin. Hüseyin Bey'in yaptığı gibi, 'Talisca'yı mı istersiniz? Di Maria'yı getireyim' gibi vaatlerim olmaz" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK İHTİMALLE FENERBAHÇE'YE GİDECEK"

Suudi Arabistan'da Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere olduğunu söyleyen Adalı, "Hüseyin Bey, 'Mourinho mu, Talisca mı?' dedi. Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye gitti. Talisca da büyük ihtimalle Fenerbahçe'ye gidecek. Bende öyle bir hayal olmaz. Çok gururla seyredecekleri; tertemiz, pırıl pırıl gençlerden kurulu bir takım kuracağız. 'Yıldız olacak mı?' diyorsunuz ya hani? Şu mali tabloları bir önüme alayım. Yoluna koyduğumuz dakika benim gidip alacağım futbolcuyu hayal bile edemezler. Vaadimi bu şekilde anlasın gençler. Gençleri çok iyi anlıyorum. Hepsi bir hayal kırıklığı içerisinde. Buradan da seslenmek istiyorum onlara. Gururla seyredecekleri bir Beşiktaş görecekler. Bunun garantisini veriyorum" sözlerini sarf etti.