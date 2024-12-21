Serdal Adalı, taraftarlarla bir araya geldi

İHA

Beşiktaş Kulübü'nde 29 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olan Serdal Adalı, çalışmalarını sürdürüyor.

Adalı, Süper Lig'in 17. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş - Alanyaspor maçı öncesinde Köyiçi'nde taraftarlarla bir araya geldi.

TARAFTARLARLA BİR ARADA

Adalı, Köyiçi esnafını dolaşırken, siyah-beyazlı taraftarlarla sohbet etti.

Beşiktaşlı taraftarlar tarafından ilgiyle karşılanan Adalı, bazı taraftarlarla da fotoğraflar çektirdi.