Serdal Adalı, taraftarlarla bir araya geldi

İHA
Beşiktaş Kulübü'nde 29 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olan Serdal Adalı, çalışmalarını sürdürüyor.
Adalı, Süper Lig'in 17. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş - Alanyaspor maçı öncesinde Köyiçi'nde taraftarlarla bir araya geldi.
TARAFTARLARLA BİR ARADA
Adalı, Köyiçi esnafını dolaşırken, siyah-beyazlı taraftarlarla sohbet etti.
Beşiktaşlı taraftarlar tarafından ilgiyle karşılanan Adalı, bazı taraftarlarla da fotoğraflar çektirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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