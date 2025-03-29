Serdal Adalı: En güzel cevabı sahada verdik

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk etti.

Dolmabahçe'de oynanan maçın 23. dakikasında Beşiktaş, Rafa Silva öne geçti. Galatasaray'da Frankowski, 38. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

Sarı-kırmızılılar, 45'te Torreira ile skoru eşitledi. Ev sahibi takım, Gedson Fernandes'in 66. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı. Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy 90+6'da kırmızı kart gördü.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, derbinin ardından resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"NAMAĞLUP TEK ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ'TIR!"

Serdal Adalı'nın mesajı şu şekilde:

Bugün kendi sahamızda büyük taraftarımız önünde Galatasaray'ı mağlup ederek camiamıza bayram coşkusunu yaşatan takımımızı ve teknik heyetimizi yürekten tebrik ediyorum.



Maçtan önce yapılan haksızlıklara, adaletsizliklere en güzel cevabı sahada verdik. Yerli hakem de yönetse, yabancı hakem de yönetse, Federasyon kendisi de yönetse biz bu maçı kazanacağız dedik, galip geldik.



Beşiktaşlılar böyle güzel günlere, böyle mutluluklara layıktır. Camiamızın desteğiyle Beşiktaş, daha da büyük zaferler kazanacaktır.



Kendi sahasındaki bütün derbileri kazanarak taraftarını bir nebze mutlu eden Beşiktaşımızı bir kez daha tebrik ediyor, camiamıza önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum.



Tarih bir kere yazılmıştır, namağlup tek şampiyon Beşiktaş'tır!



Beşiktaş camiasına iyi bayramlar diliyor; sağlıkla, huzurla, Beşiktaşımızın başarılarıyla birlikte nice güzel günlere erişmeyi temenni ediyorum.



Saygılarımla....