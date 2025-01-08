Serdal Adalı, TFF'yi ziyaret etti

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ve gündemde yer alan konular hakkında fikir alışverişinde bulunulan görüşmede TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz ile TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Millî Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı da yer aldı.

HACIOSMANOĞLU, BAŞARILAR DİLEDİ

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanlığı'na seçilen Serdal Adalı'yı tebrik ederek yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

FORMA VERİLDİ

Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Serdal Adalı'ya üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması takdim etti.