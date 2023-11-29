Serdal Adalı, yönetim kurulu listesini duyurdu Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı, 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek genel kurulda göreve gelmesi durumunda yönetim kurulunda yer alacak isimleri divan kuruluna teslim etti.

DHA

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Serdal Adalı, Beşiktaş Kulübü’nde 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde göreve gelmesi halinde birlikte çalışacağı yönetim kurulu listesini açıkladı.

Liste belirlendi

Adalı’nın listesindeki asıl yönetim kurulu üyeleri; Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın oldu. Yedek Yönetim Kurulu üyeleri listesinde ise Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu ve Mahir Kaplan yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)