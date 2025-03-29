Serdal Adalı'dan derbi mesajı

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Süper Lgi'in 29. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Dev maç öncesi ise Beşiktaş Kulübü'nde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Siyah-Beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, törende kısa bir açıklama yaptı.

"ŞEREFİMİZLE OYNAYIP HAKKIMIZLA KAZANACAĞIZ"

Bu akşam oynanacak Galatasaray derbisi ile ilgili konuşan Adalı, "Bu akşam ezeli rakibimizle önemli bir müsabaka oynayacağız. Derbinin fair play içerisinde geçmesini umut ediyorum. Hocamıza, teknik ekibimize ve futbolcularımıza güveniyorum. Takımımızın şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanacağına ve bize çifte bayram yaşatacağına yürekten inanıyorum." dedi.

TARAFTARLARA DA SESLENDİ: SON DÜDÜĞE KADAR...

Sözlerinin devamında Siyah-beyazlı taraftarlara da destek çağrısında bulunan Adalı, "Derbide takımımızın en büyük destekçisi hiç şüphesiz ki yine büyük taraftarımız olacaktır. Bu maçta taraftarlarımıza önemli bir görev düşüyor. Birlik ve beraberlik içinde olup, 90 dakika sadece maça odaklanalım. Son düdüğe kadar takımımızı büyük bir coşkuyla destekleyelim. Beşiktaş'ı layık olduğu güzel geleceğe kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz, sizlerin desteğini hissetmek bizleri mutlu ediyor ve yorgunluğumuzu unutturuyor. Biz birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda önümüzde hiçbir şey duramaz. Futbol takımımıza derbide başarılar diliyor. Mabedimizi dolduracak taraftarlarımıza verecekleri destek için şimdiden teşekkür ediyorum." diye konuştu.