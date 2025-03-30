Serdal Adalı'dan Fenerbahçe sözleri!

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Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan maçta kazanan siyah-beyazlılar oldu.

Beşiktaş, 23. dakikada Rafa Silva'nın attığı golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Galatasaray, Lucas Torreira'nın 45. dakikada attığı golle Beşiktaş karşısında 1-1'lik eşitliği buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 66. dakikada attığı golle Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

"FENERBAHÇE'Yİ DE YENECEĞİZ"

Maçın ardından ise Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kısa bir açıklama yaptı. Beyaz TV'ye konuşan Adalı, "Fenerbahçe'yi de yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

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İLK MAÇI BEŞİKTAŞ KAZANMIŞTI

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya gelecek.

Bu kritik derbi sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan maçı Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'in golüyle 1-0 kazanmıştı.