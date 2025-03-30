Serdal Adalı'dan Fenerbahçe sözleri!

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan maçta kazanan siyah-beyazlılar oldu.
Beşiktaş, 23. dakikada Rafa Silva'nın attığı golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Galatasaray, Lucas Torreira'nın 45. dakikada attığı golle Beşiktaş karşısında 1-1'lik eşitliği buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 66. dakikada attığı golle Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
"FENERBAHÇE'Yİ DE YENECEĞİZ"
Maçın ardından ise Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kısa bir açıklama yaptı. Beyaz TV'ye konuşan Adalı, "Fenerbahçe'yi de yeneceğiz" ifadelerini kullandı.
İLK MAÇI BEŞİKTAŞ KAZANMIŞTI
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya gelecek.
Bu kritik derbi sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
Sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan maçı Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'in golüyle 1-0 kazanmıştı.
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