Serdal Adalı'dan futbolculara maaş müjdesi

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, önceki gün gittiği Ümraniye'de takıma hem moral ve müjde verdi hem de güven aşıladı.

Futbolcularla tek tek tanışan Adalı "Sizler Beşiktaş ailesinin en önemli parçasısınız. Geçmişle işimiz olmaz. Geleceğe umutla ve zaferlerle odaklanalım. Rize karşısında bu önemli sınavdan başımız dik çıkalım" dedi.

FUTBOLCULARA MÜJDEYİ VERDİ

Takıma başarı dileyen Adalı, oyuncuların 2 aydır ödenmeyen ve yaklaşık 11 milyon Euro olan maaşlarının pazartesi hesaplarına geçeceğinin müjdesini de verdi.

ÖZVERİ VURGUSU

Öte yandan yolda herkesin bir özveri göstermesi gerektiğini söyleyen Adalı, "Maç kaybedebilirsiniz. Futbolun içinde kaybetmek de var. Ama Beşiktaş ruhunu hiç bırakmayıp, mücadele etmek zorundasınız. Ancak birlikte ayağa kalkabiliriz. İçimizde kalanlar da olacak gidenler de olacak. Her şeyden önce burası Beşiktaş, burada kişiler değil asıl olan kulüptür Her şeyden önce en büyük isteğimiz kulüp içerisinde beyaz bir sayfa açmak. Bu beyaz sayfayı doldurmak da bizim elimizde." dedi.

YÖNETİCİ GÖTÜRMEDİ

Başkan Adalı'nın yaptığı görüşme ile ilgili olarak ilginç bir detay da gözlerden kaçmadı. Adalı'nın yanında, herhangi bir yönetici bulunmadı. Başkan Adalı'nın, oyuncularla görüşerek onları motive etmek istediği gelen haberler arasında yer aldı.