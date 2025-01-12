Serdal Adalı'dan Gedson Fernandes'e ziyaret

AA & Ensonhaber

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Bodrum FK maçında kafasına aldığı darbe nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan siyah-beyazlı futbolcu Gedson Fernandes'i ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fernandes'e geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Adalı'ya ikinci başkan Hakan Daltaban'ın eşlik ettiği belirtildi.

GEDSON'UN DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI

Serdal Adalı'nın, oyuncunun sağlık durumu hakkında Beşiktaş Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü'den bilgi aldığı belirtildi.

Yapılan ilk değerlendirme ve tomografi sonuçlarında patolojik bir bulguya rastlanmayan Gedson Fernandes'in kontrollerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmesinin planlandığı aktarıldı.