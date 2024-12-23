Serdal Adalı'dan Ricardo Quaresma sürprizi

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Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı, Halk TV'de katıldığı programda takımın eski yıldızı Ricardo Quaresma ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Adalı, Quaresma'ya Nisan-Mayıs gibi bir jübile yapmayı düşündüğünü belirtti. İsmail Küçükkaya'nın Quaresma'nın jübilesiyle ilgili sorusuna cevap veren Adalı, "Quaresma'ya jübile düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

QUARESMA'NIN NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Quaresma, "Üzerimde büyük etki bırakan üç kulüp var. Sporting, başladığım yer. Ve kariyerim boyunca iki aşkım oldu; biri FC Porto, diğeri de Beşiktaş. Eğer bir daha oynamazsam, en azından bir veda maçı oynamak istiyorum." demişti.

Beşiktaş'ta toplamda 227 maçta forma giyen Quaresma, 38 gol ve 76 asistle önemli bir performans sergilemişti.