Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması: Kendisi tatildeymiş

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Şu anda takımı Serdar Topraktepe'ye emanet eden siyah-beyazlılarda çözülmesi gereken meselelerden biri olan hoca sorununu çözmek için çaba sarf ediliyor.

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı, teknik direktör arayışlarına dair açıklamada bulundu.

İşte Milliyet'e konuşan Adalı'nın açıklamasından öne çıkanlar:

"İKİ J DE ÇOK ANLAMLI"

TJK ve BJK… Çok sevdiğim iki kulüp. Adlarının ortasındaki J’ler de çok anlamlı. Jokey ve Jimnastik. Atçılık ve spor... İkisine de hizmet eden başkan olmak büyük onur. Gurur duyuyorum. Bu gururun temelinde yüklendiğim sorumluluklar var. Asıl hedefim, TJK’daki kurumlaşmayı Beşiktaş’ta gerçekleştirmek. O nedenle olağanüstü kongreye aday olarak katılırken, 3 yıllık olağan seçimin de adayı olacağımı söyledim. Mayıs’ta iki büyük kulübün kongreleri gerçekleştirilecek. TJK’nın son kongresinde bana rakip çıkmadı, beşinci defa seçildim. 110 üyemizle toplanıp konuşacağız. Birlikte karar alacağız. 1 aydır TJK’ya gitmiyorum. Ama işler tıkır tıkır yürüdü. Çünkü kurumlaşma var.

"HESAPSIZ HARCAMALAR VAR"

Bu yıl 40 milyon euroluk ödememiz var. Bu borç ortada dururken mesela 100 milyonluk yalı alır mısınız? Böyle hesapsız harcamalar var. Ümraniye’ye, Nevzat Demir Tesisleri’ne gittim. Futboldaki dağınıklığımızı orada da gördüm. Çok üzüldüm. Çözmemiz gereken ilk sorun kurumlaşmaya futboldan başlamak.

"SERGEN HOCA TATİLE ÇIKMIŞ"

Sergen Yalçın, yurt dışında, tatile gitmiş. Döndüğünde konuşacağız. Elbette camianın ve yönetimin ilk teknik direktör adayı odur. Şunu da söylemek isterim; Serdar Topraktepe de bu kulübün evladı. Egosu yok. Ne zaman görev verilse, aşkla, şevkle yapıyor. Onun kariyer planlamasını da geliştireceğiz.

"DAHA BÜYÜK PROJE VAR"