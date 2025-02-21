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Süper Lig’in 25’inci haftasında Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GÜZEL BİR GALİBİYET"

Adalı, sözlerine şöyle başladı:

Güzel bir futbol, güzel bir galibiyet. Galip gelmek çok güzel. İyiye gidiyoruz. Daha iyi olacağız. Teknik direktörümüz, ekibi, futbolcularımızı kutluyorum. Teşekkür ediyorum hepsine. Bu soğukta bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. İyiye doğru gidiyoruz. Önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız.

"SLAVKO VINCIC'İ İSTİYORUZ"

Yabancı hakem konusuna değinen Adalı, şunları dedi:

Sayın federasyon başkanımız bir açıklama yapmış, tam inceleme vaktim olmadı. Hakem konusunda bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen Türk hakemlerine güvendiğimizi belirttik. Ama özellikle Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakeminin yabancı olmasından dolayı da biz Beşiktaş olarak aynı hakemi hem Galatasaray hem de Fenerbahçe maçında istiyoruz. Federasyon şimdiden gerekli girişimlerini yapsın. Madem böyle bir yol açıldı, biz de aynı hakemi Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarımızda görmek isteriz. Onun yönetmesini istiyoruz. Hayırlısı olsun Türk futbolu için. Güzel bir kapı açılmadı ama!

"FAYDA GETİRMİYOR"

Çok konuşan bir başkan olmadığını söyleyen Adalı, şu sözleri sarf etti:

Çok konuşan bir başkan değilim. Çok konuşmayla Beşiktaş'a fayda getireceğine inanmıyorum. Biz daha fazla konuştukta Türk futbolu zarar görüyor. Biz Beşiktaş olarak eşitlikten yanayız. Ne hakkımız yenilsin ne de kimsenin hakkına bir gram tecavüz edelim, biz böyle bir düşüncede değiliz, olmadık da camia olarak. Çok konuşmak maalesef bazen fayda getirmiyor.

TRANSFER MESAJI

Transfer hakkında konuşan Serdal Adalı, şu değerlendirmeyi yaptı:

Yaz dönemi için şimdiden çalışmalara başladık. Takım iyiye gidiyor. Gerekli takviyeler yapılacak. Planımız var. Buna bağlı olarak devam edeceğiz. Camiamız bunu bilsin. Aceleye getirmiyoruz. Takım düzeliyor, daha iyiye gidiyor. İnşallah önümüzdeki sezon arzuladığımız Beşiktaş'ı izleyeceğiz.

TFF BAŞKANININ KONUŞMASI

"TFF Başkanı'nın Beşiktaş maçının saatinde konuşması için ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Adalı, şu yanıtı verdi:

Daha iyi bir planlama yapabilirdi. Biz de Beşiktaş olarak söylediklerini dinleme fırsatı bulurduk.

RICARDO VE ARROYO

Yeni transferler Elan Ricardo ve Keny Arroyo hakkında Adalı, şu sözleri sarf etti:

Yavaş yavaş alışacaklar. Kolay değil. İkisine de inanarak transfer ettik. Zaman istiyor. Taraftarımız sabır gösterecek. İnşallah ilerleyen günlerde ikisini de sahada daha aktif bir şekilde göreceğiz.

"HERKES BUNU BİLSİN"

"Türk futbolunun tekelleşmeye gittiğini düşünüyor musunuz?" sorusu karşısında Serdal Adalı, şunları dedi: