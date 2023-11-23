Serdal Adalı'nın gözlerini dolduran Mauro Icardi anısı Beşiktaş'ın başkan adayı Serdal Adalı, Mauro Icardi anısıyla şaşırttı. Torununun Icardi'nin ikonik gol sevincini yaptığını belirten Adalı, bu durumun kendisini çok üzdüğünün de altını çizdi.

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ensonhaber.com

Beşiktaş, başkanlık seçimlerine doğru gidiyor...

Siyah-beyazlılarda iki başkan adayından biri olan Serdal Adalı, Play Spor adlı YouTube kanalına konuk oldu.

Merak edilen soruları yanıtlayan Adalı, sunucunun "Sokakta Icardi ve Tadic formalı çocuklar var. Beşiktaşlı popülasyonu azalıyor farkında mısınız?" şeklindeki soruya yanıt verdi.

"Torunum yaptığı hareketle beni üzdü"

Geçen gün torunum okuldan gelmiş, babası kapıyı açınca böyle yapmış (Icardi'nin gol sevinci)... Bu da Serdal Adalı'nın torunu! Bu iş beni çok üzüyor!

Adalı'nın bu cevabı verirken gözlerinin dolduğunu fark eden sunucu da "Gözleriniz doldu..." ifadelerini kullandı.

Başkan adayının bu sözleri sosyal medyada da gündem oldu.