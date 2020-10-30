Serdar Ali Çelikler: Cenk Tosun yüzde 90 Beşiktaş'ta

Beşiktaş'tan rekor transfer ücretiyle Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un yeniden siyah-beyazlı takıma döneceği iddiaları güçlendi.

Transfer sezonunda santrfor için sadece Vincent Aboubakar ile anlaşan; ligde Larin ve Aboubakar ikilisiyle mücadele eden Beşiktaş'ta devre arasında ise Cenk Tosun ismi gündeme gelmeye devam ediyor.

Vole programında konuşan Serdar Ali Çelikler, Cenk Tosun'un Beşiktaş'a gelme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

"CENK TOSUN YÜZDE 90 BEŞİKTAŞ'TA"

Çelikler, "Cenk Tosun, devre arasında yüzde 90 Beşiktaş’ta. Cenk, EURO 2020'de oynamak için dönmek zorunda." diyerek siyah-beyazlı taraftarlara müjdeyi verdi.

Everton'da beklentileri karşılayamayan Cenk Tosun, İngiliz ekibiyle toplamda çıktığı 51 maçta 10 gol attı.

Öte yandan milli futbolcu, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 2 şampiyonluk yaşadı.



