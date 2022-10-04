Serdar Ali Çelikler: Icardi, Wanda boşanmak isteyince gitti

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Icardi'nin Wanda Nara'yla arasını düzeltmek için Arjantin'e gittiğini iddia etti.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'la karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaya yıldız oyuncusu Icardi'den yoksun olarak çıktı. Mauro Icardi, bu mücadele öncesi kadrodan çıkarılmıştı.

Galatasaray, oyuncunun ağrıları nedeniyle kadroya alınmadığını söylemişti.

Ancak gazeteci Serdar Ali Çelikler, konuyla ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Çelikler, yıldız oyuncunun Wanda Nara ile aralarında olan sorunlara değindi.

"Wanda boşuyormuş bunu"

Çelikler konuyla ilgili, "Teknoloji bu kadar gelişmişken bu işleri niye yapıyorsunuz ağabey? 'İzin verdik, gitti' deyin yahu! Yok ağrı hissetti falan, ne ağrısı yahu? Kalp ağrısı olabilir biraz.

Wanda boşuyormuş bunu. Beni de ilgilendiren bir durum değil. Icardi gitmiş kadın eve almamış. Bir trans birey, Icardi'yle 2019'dan beri ilişki yaşadığını söyledi.

Bütün Arjantin basını bunu yazıyor, bizimkiler ağrısı var diyor. Ya bırakın ağrısını filan. Deyin ki kardeşim adamın ailevi sorunları var, izin verdik gitti." ifadelerini kullandı.