Serdar Ali Çelikler: Santrfor yoksa İsa Mesih gelse şampiyonluk zor

Fenerbahçe'nin santrfor transferi yapmama ihtimali üzerine spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler "Santraforsuz lige başlarsan Jorge Jesus değil, İsa Mesih gelse şampiyon olamazsın" yorumunda bulundu.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un, santrfor transferinden önce eldeki golcüleri değerlendirmek istemesi taraftarları korkutuyor.

2 sezondur kaçan şampiyonluğun başlıca sebebini golcüye bağlayan sarı-lacivertliler, yönetimden acil olarak bir santrfor alınmasını talep ediyor.

"İsa Mesih gelse zor"

Konuyla ilgili görüşlerini belirten spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Çelikler, "Santraforsuz lige başlarsan Jorge Jesus değil, İsa Mesih gelse de zor… Berisha gazının farkındayım ve çok rahatsızım. Baştan uyarayım da…" ifadelerini kullandı.

Bu yoruma sarı-lacivertliler olumlu yönde eleştiri yaparken, Jesus'un ne yönde karar vereceği ise merakla bekleniyor.