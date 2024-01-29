Serdar Ali Çelikler: Tiyatrolarda Kadıköy'dekinden fazla ses çıkıyor

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Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederken; maçla ilgili yorumda bulunan Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertli taraftara eleştiride bulundu.

"Morutan'ın direkten dönen şutunda da Kadıköy sahilinde bu kadar rahat gezdirmezler adamı. İnanılmaz defansif zaaflara rağmen devre önde bitirildi." diyen Çelikler, Cengiz'in bireysel yetenekleriyle ilk yarının önde tamamlandığını söyledi.

"Taraftar ölü balık gibi..."

Habertürk'teki köşesinde Fenerbahçe taraftarını eleştiren ünlü yorumcu, şunları söyledi:

Tribün yine ölü balık gibi oldu. Tiyatrolarda daha fazla gürültü oluyor. Böyle olunca, hakemlerin hepsi bu statta 'delikanlı' oluyor. Cihan Aydın bence ülkenin en iyi hakemi. Bir iki yanlış faul olur. Bakalım o da Bahattin gibi Kadıköy'de Aslan, Seyrantepe'de kedi mi olacak yoksa gördüğünü çalan adam olmaya devam mı edecek?