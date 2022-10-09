Serdar Ali Çelikler'den Altay Bayındır eleştirisi

Vole yorumcusu Serdar Ali Çelikler, 5-4 biten Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı sonrası sarı-lacivertli ekibin kelecisi Altay Bayındır'ı eleştirdi.

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Şükrü Şaraçoğlu'nda oynanan ve hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçta kazanan 5-4'lük sonuçla Fenerbahçe oldu.

Altay, kalesine gelen 4 şutu da yedi

Maçta en çok konuşulan olaylardan biri ise Altay Bayındır'ın formsuzluğu oldu. Fatih Karagümrük rakip kaleye 6 şut çekerken bunların 4 tanesi isabetli oldu. Fenerbahçe'nin kalecisi Altay ise kalesine gelen 4 şuta engel olamadı ve isabetli olan şut gol ile sonuçlandı.

5-4 Fenerbahçe üstünlüğü ile sona eren karşılaşma sonunda Vole yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Altay Bayındır hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Bugün Fenerbahçe, kalecisiz nasıl kazanılır onu gösterdi"

Kalesinde 4 gol gören Altay Bayındır hakkında konuşan Serdar Ali Çelikler, “Bugün Fenerbahçe, kalecisiz bir takımın rakibini nasıl yeneceğini gösterdi.” ifadesinde bulundu.