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    Serdar Ali Çelikler'den Altay Bayındır eleştirisi

    Vole yorumcusu Serdar Ali Çelikler, 5-4 biten Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı sonrası sarı-lacivertli ekibin kelecisi Altay Bayındır'ı eleştirdi.
    • 09.10.2022 - 22:45
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    Serdar Ali Çelikler'den Altay Bayındır eleştirisi

    Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Şükrü Şaraçoğlu'nda oynanan ve hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçta kazanan 5-4'lük sonuçla Fenerbahçe oldu.

    Altay, kalesine gelen 4 şutu da yedi

    Maçta en çok konuşulan olaylardan biri ise Altay Bayındır'ın formsuzluğu oldu. Fatih Karagümrük rakip kaleye 6 şut çekerken bunların 4 tanesi isabetli oldu. Fenerbahçe'nin kalecisi Altay ise kalesine gelen 4 şuta engel olamadı ve isabetli olan şut gol ile sonuçlandı.

    Serdar Ali Çelikler den Altay Bayındır eleştirisi #1

    5-4 Fenerbahçe üstünlüğü ile sona eren karşılaşma sonunda Vole yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Altay Bayındır hakkında değerlendirmelerde bulundu.

    "Bugün Fenerbahçe, kalecisiz nasıl kazanılır onu gösterdi"

    Kalesinde 4 gol gören Altay Bayındır hakkında konuşan Serdar Ali Çelikler, “Bugün Fenerbahçe, kalecisiz bir takımın rakibini nasıl yeneceğini gösterdi.” ifadesinde bulundu.

    Serdar Ali Çelikler den Altay Bayındır eleştirisi #2


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