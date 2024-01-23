Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe taraftarına uyarı: Böyle yaparsanız ağlarsınız

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Fenerbahçe'nin Samsunspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından sarı-lacivertli camiada moraller bozuldu.

İsmail Kartal yönetimine ve futbolculara eleştiriler yönelten taraftarların yanı sıra Fred'in sakatlanmasının ardından iyice şampiyonluk ümitlerini azaltan futbolseverler oldu.

Sosyal medyada sad post adı verilen üzgün gönderiler oluşturan Fenerbahçeli taraftarlar için sarı-lacivertli yorumcu Serdar Ali Çelikler, çarpıcı bir yorumda bulundu.

"Şampiyonluk kaçmadı"

Taraftara seslenen Çelikler, "Fenerbahçe yıkılmaz, şampiyonluk gitmedi!" diyerek Fenerbahçelilere uyarıda bulundu.

Fenerbahçe, takımına sahip çıkmazsa 3 hafta sonra ağlamalar başlar. Bakın 3 hafta veriyorum... Şampiyonluk kaçmadı, Jesus döneminde bunu öğrendik. Yıkılmaz bu takım, dağılmaz, kırılmaz hiçbir şey olmaz.

"Ayağa kalkacaksın"

Sosyal medyada sad post (üzgün gönderi) yapan herkesi takipten çıkacaksınız, spam yapacaksınız. Fenerli olduğunu iddia eden bu postu yapanlar... Bunların yarısı Fenerbahçeli değil, yarısı da sizin bu üzgün durumunuzdan nemalanıyor. Düştüğün yerden ayağa kalkacaksın kardeşim. Düşmeyeceksin, düşmeyeceksin, düşmeyeceksin! Zaaf göstermeyeceksin, sen Fenerbahçe'sin.