Galatasaray'daki ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, bu sezonda hem Süper Lig hem de Avrupa'da yoluna devam ediyor.
Sarı-kırmızılı takımda özellikle basın toplantılarında sık sık hakemlere tepki gösteren Okan Buruk, ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler tarafından eleştirildi.
"Fatih Terimvari demeçler..."
Çelikler, başarılı teknik adamın "Fatih Terimvari demeçler" verdiğini savunurken, Buruk'a Akhisar'da olmadığının farkına varması tavsiyesinde bulundu.
Her maçta hakeme itirazlar, maçtan sonra herkes bize düşman ayakları bırakın artık bu işleri. Fatih Terimvari demeçler. Özellikle Okan Buruk yapıyor. Allianz Arena'daki küfürler. İsmail Kartal da bu toplara girmek istiyor. Rizespor'u, Akhisar'ı çalıştırmıyorsunuz, ona göre davranın. Büyük takım hocası gibi hareket edin.
Okan Buruk: Icardi, Fenerbahçe maçında yumruk yedi
Okan Buruk, Mauro Icardi'nin sakatlığını açıkladığı röportajında "Icardi'nin yüzünde kırık var. Fenerbahçe maçında yumruk yedi, direğe doğru itildi, ayağı altında kaldı. Ayağıyla yüzünün tedavisini birleştirdik." demişti.
"Yumruk atmadığı ortaya çıktı"
Serdar Ali Çelikler, Okan Buruk'un bu sözlerine de eleştiride bulundu.
Artık günümüz futbolunda akıl oyunlarına gerek yok. Bize futbolun içinden teknikten taktikten bahsetsin. TFF'ye, rakiplere çakmak isteyen çaksın ama olmayan bir şeyleri söylemelerine gerek yok. Sen artık Akhisar'dan Rize'den çıktın. Icardi'ye yumruk attılar falan... Yalan söylemeyi bıraksın. Gözünün morarması yumruğa mı bağlı ya? Yumruğun Icardi'ye isabet etmediği Galatasaraylı taraftarın amatör kamerasına yansıdı, en net açı da o. Onu da mı seyretmedin? Yok yumruk attılar yok tekme attılar. Bunlar Anadolu takımı hocası sözleri... Bu kötü Fatih Terim taklitlerini bırakın.
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