Serdar Ali Çelikler'den Okan Buruk'a eleştiri: Artık Akhisar'ın hocası değilsin Vole yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Konyaspor maçından sonra yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

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ensonhaber.com

Galatasaray'daki ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, bu sezonda hem Süper Lig hem de Avrupa'da yoluna devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takımda özellikle basın toplantılarında sık sık hakemlere tepki gösteren Okan Buruk, ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler tarafından eleştirildi.

"Fatih Terimvari demeçler..."

Çelikler, başarılı teknik adamın "Fatih Terimvari demeçler" verdiğini savunurken, Buruk'a Akhisar'da olmadığının farkına varması tavsiyesinde bulundu.

Her maçta hakeme itirazlar, maçtan sonra herkes bize düşman ayakları bırakın artık bu işleri. Fatih Terimvari demeçler. Özellikle Okan Buruk yapıyor. Allianz Arena'daki küfürler. İsmail Kartal da bu toplara girmek istiyor. Rizespor'u, Akhisar'ı çalıştırmıyorsunuz, ona göre davranın. Büyük takım hocası gibi hareket edin.

Okan Buruk: Icardi, Fenerbahçe maçında yumruk yedi

Okan Buruk, Mauro Icardi'nin sakatlığını açıkladığı röportajında "Icardi'nin yüzünde kırık var. Fenerbahçe maçında yumruk yedi, direğe doğru itildi, ayağı altında kaldı. Ayağıyla yüzünün tedavisini birleştirdik." demişti.

"Yumruk atmadığı ortaya çıktı"

Serdar Ali Çelikler, Okan Buruk'un bu sözlerine de eleştiride bulundu.