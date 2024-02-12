Serdar Ali Çelikler'den olay sözler: Fenerbahçe bu maçla şampiyonluğu kaybetti Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin evinde Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldığı maçın ardından, "Öncelikle şampiyonluk gitti; bugün hakem olmasa Fenerbahçe 1 puan da alamazdı" dedi.

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Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 2-2 berabere kalarak zirve yarışında önemli 2 puan yitirdi.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, savunmada top çıkarırken yapılan kayıpta 12. dakikada Augusto'nun golüyle mağlup duruma düştü. Oldukça gergin geçen ilk yarı boyunca birkaç net pozisyon yakalasa da değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, devreye 1-0 geride girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 47. dakikada penaltı kazandı. 49. dakikada Tadic'in kullandığı penaltı vuruşunda sarı-lacivertliler beraberliği yakaladı. Ataklarını sürdüren ve rakibini neredeyse ceza sahasına hapseden Fenerbahçe, 59. dakikada golcü ismi Edin Dzeko'nun kafa vuruşuyla öne geçti.

Golün ardından ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 63. dakikada yine Augusto'nun golüne engel olamadı. Kalan bölümde neredeyse rakip ceza sahası civarında oynayan Fenerbahçe, golü bulmayı başaramadı ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Haftaya lider giren sarı-lacivertliler, bu sonuçla puanını 64'e yükselti. Dün Başakşehir'i 2-0 yenerek liderliğe yükselen Galatasaray, 66 puanla haftayı lider tamamladı.

"Şampiyonluk gitti"

Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Vole YouTube kanalında yayınlanan Nakavt programında Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Şampiyonluğun kaybedildiğini iddia eden Çelikler, şunları söyledi:

Öncelikle şampiyonluk gitti. Fenerbahçe’nin bundan sonraki hedefi Konferans Ligi’nde gidebileceği yere kadar gitmek, Türkiye Kupası’nı hedeflemek, alabilirse Süper Kupa’yı alabilmek. Kaybedilmiş bir şey yok hikayelerini kimse bana okumasın. İç sahada 9 puan kaybeden takım şampiyon olamaz. Biz bugünleri gördük. Fenerbahçe’nin 11 numarası, 0 numarası gol atamıyor, 7numaralarından gol buluyor dedik. Krunic’i alma dedik. Transfer hocaya bırakılmaz, teknik heyete takviye dedik.

"Bugün hakem olmasa Fenerbahçe 1 puan da alamazdı"

Hakem kararlarını yorumlayan Çelikler, "Bugün hakem olmasa Fenerbahçe 1 puan da alamazdı. 2. yarıdaki penaltı bence skandal bir penaltı. Tadic'e kırmızı kart verilebilir. Tadic orda benim hatam dediği için hakem kafasında bir indirim yaptı. Bu penaltı Galatasaray lehine çalınsa Fenerbahçe olay yaratırdı." diye konuştu.