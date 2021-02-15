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    Serdar Ali Çelikler'den penaltı yorumu

    Kasımpaşa'nın penaltısının verilmediğini söyleyen Serdar Ali Çelikler, hakem Erkan Özdamar'a yüklendi.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2021 - 08:43
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 08:47
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    Serdar Ali Çelikler'den penaltı yorumu

    Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray, rakibini 89. dakikada attığı penaltı golüyle 2-1 yenmeyi başardı.

    Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Kasımpaşa'nın penaltının verilmediğini belirterek, maçın hakemi Erkan Özdamar'a, "Sen Allah'tan değil, Galatasaray'dan korkuyorsun." diyerek göndermede bulundu.

    Çelikler'in sözleri şu şekilde:

    "GALATASARAY'A OLUNCA KOŞARAK GİDİYORSUN"

    "Kasımpaşa'nın penaltısını vermiyorsun. 15 metreden Onyekuru'nun penaltısını verirken koşarak gidiyorsun -ki, doğru karar. Hakem bir an 'Verin penaltıyı ben atayım' diyecek sandım. O zaman sen Allah'tan değil, Galatasaray'dan korkuyorsun."

    Serdar Ali Çelikler den penaltı yorumu #1

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

    "HERKES GİDİYOR AMA HAKEMLER KALIYOR"

    "Türkiye'de hakem operasyonu oldu. 2003/04'te yaşandı bir maçta. Bir olay daha. Zayıf takım, güçlü takımı yensin diye hakeme para teklif edildi. Şu an faal olmayan bir hakem, zamanında yardımcıydı. Orta hakemin maçı sattığını anlattı bana."

    Serdar Ali Çelikler den penaltı yorumu #2

    "Futbol dünyasında bedel ödemeyen tek kişi hakemler. Başkan, futbolcu, teknik direktör, TFF Başkanı, MHK Başkanı kötü olan herkes gidiyor. Hakemler sülalece kalıyor ne hikmetse. Amcaoğlu, emmioğlu. Yeter artık ya!."

    Zumba hocası Erkan Özdamar - İZLE

    Serdar Ali Çelikler den penaltı yorumu #3

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