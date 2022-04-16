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    Serdar Aziz: Artık daha iyi takım savunması yapıyoruz

    Göztepe galibiyetinin ardından Serdar Aziz, "Artık daha iyi takım savunması yapıyoruz. Takım halinde savunma yaptığımız için sonuç alıyoruz." ifadelerini kullandı.
    • 16.04.2022 - 22:48
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    Serdar Aziz: Artık daha iyi takım savunması yapıyoruz

    Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, evinde İzmir ekibi Göztepe'yi ağırladı.

    Sarı-lacivertliler, Serdar Aziz ve Arda Güler'in golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

    Maçın ardından ilk golün sahibi Serdar Aziz açıklamalarda bulundu.

    "Artık daha iyi takım savunması yapıyoruz"

    Serdar açıklamalarında, "Gol atmak güzel. Duran toplara çalışıyoruz. İsmail Hoca da benden gol bekliyordu. Önemlisi kazanmak, mutluyuz. Antrenmanlardan sonra da duran toplara çalışıyoruz. Hoca da hafta içi 'Senden gol bekliyorum' dedi ve hocayı kırmadım.

    Artık daha iyi takım savunması yapıyoruz. Takım halinde savunma yaptığımız için sonuç alıyoruz. Dizime darbe aldım ve kötü hissettim ama kötü görünmüyor." ifadelerini kullandı.

    Serdar Aziz: Artık daha iyi takım savunması yapıyoruz #1


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