Serdar Aziz: Galibiyeti taraftara armağan ediyorum Fenerbahçeli Serdar Aziz, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Nordsjaelland galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı konuk ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçını 3-1 kazandı.

Sarı-lacivertlilerin deneyimli stoperi Serdar Aziz, takımının üçüncü golünü attığı müsabakanın ardından galibiyeti değerlendirdi.

Serdar Aziz, "Galip geldiğimiz için çok mutluyum. Her zamanki gibi müthiş bir atmosfer vardı. Taraftara armağan ediyorum. İyi oyun sergiledik. Kazandığımız için mutluyuz. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz" dedi.

"Herkesin hazır olması gerekiyor"

32 yaşındaki futbolcu rotasyonla ilgili gelen sorunun ardından, "Herkesin hazır olması gerekiyor. Önemli maçlar oynuyoruz. Alanya'ya gideceğiz, zor bir maç oynayacağız. Yoğun bir fikstür var. Deneyimli oyuncular var. Sıkı çalışıyoruz. Herkes bu yoğun fikstürden nasıl çıkılacağını biliyor" diye konuştu.

"Gol atmayı çok seviyorum"

Attığı golle ilgili konuşan Serdar Aziz, "Gol atmayı çok seviyorum. Antrenmanlarda çalışıyorum. Geçen sene golsüz geçirdim. Geçen maçta da asistim oldu. Bugün gol attım. İnşallah devam eder. Öncelik savunma ama gol atınca da mutlu oluyoruz" sözlerini sarf etti.