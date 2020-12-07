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    Serdar Aziz hakeme ne dediğini açıkladı

    Fenerbahçeli Serdar Aziz, gördüğü kırmızı kart sonrası konuştu. Milli futbolcu, "Kameralar çekiyordu, tüm dediklerim yansıdı, asla hakaretvari bir kelime kullandım" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2020 - 17:16
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 17:19
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    Serdar Aziz hakeme ne dediğini açıkladı

    Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.

    "ASLA AĞZIMDAN KÖTÜ BİR ŞEY ÇIKMADI"

    Karşılaşmanın 56. dakikasında kırmızı kart gören Serdar Aziz, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

    Serdar Aziz hakeme ne dediğini açıkladı #1

    Aziz, ilk sarı kartı gördüğü pozisyonla ilgili, "Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı. Sadece, ‘yüzümden koluma sekti’ dedim. Kameralar beni çekiyordu, tüm dediklerim ekrana yansıdı zaten. Asla hakaretvari bir kelime kullanmadım." diye konuştu.

    Serdar Aziz hakeme ne dediğini açıkladı #2

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