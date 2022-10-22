Petrol
93.6
1.32%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
362.897
0.17%
BTXN Coin
9.88
0.91%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 14 C

    Serdar Aziz: İnşallah böyle devam ederiz

    Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Serdar Aziz, 1-0 sarı-lacivertli takımın üstünlüğüyle sona eren Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.
    • 22.10.2022 - 23:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Serdar Aziz: İnşallah böyle devam ederiz

    Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

    Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele uzun süre 0-0 eşitlikle geçilirken, 84. dakikada sahneye çıkan Diego Rossi Fenerbahçe'ye 1-0'lık galibiyeti getirdi.

    Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, Başakşehir'i 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

    "İnşallah böyle devam ederiz"

    Serdar Aziz yaptığı açıklamada, "Mutluyuz. Takım arkadaşlarımı ve taraftarı kutluyorum. Müthiş bir atmosfer, inançlı bir takım var. Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarı çok zorlandık. İkinci yarı taraftarlarımızla beraber baskıyı artırdık ve kazandık. İnşallah böyle devam ederiz." dedi.

    Serdar Aziz: İnşallah böyle devam ederiz #1

    "Birçok şanssızlığa rağmen 100 maç oynadık"

    Fenerbahçe formasını gururla giydiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe gibi çok büyük bir kulübün futbolcusu olmaktan ötürü onur ve gurur duydum. 100. maçıma çıktım. Birçok şanssızlığa rağmen 100 maç oynadık. Allah önce sağlık versin, sonra her şey geliyor." ifadelerini kullandı.

    Serdar Aziz: İnşallah böyle devam ederiz #2

    "Bu hava inşallah bozulmaz"

    Serdar Aziz ayrıca, "Hocamız geldiği günden bu yana takıma bunu aşıladı, herkes birbirine saygılı. Bu hava inşallah bozulmaz. İşler iyi gidiyor. İyi çalışıyoruz. Avrupa'da da çok iyi gidiyoruz. Rennes maçı var önümüzde. Havayı bozmadan devam etmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

    Serdar Aziz: İnşallah böyle devam ederiz #3


    'Biz olmasaydık Libya bugün Suriye gibi olurdu'
    Politika

    'Biz olmasaydık Libya bugün Suriye gibi olurdu'

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Kocaeli'de geri dönüşüm kutusuna giren çocuk: Yanlışlıkla girdim
    3. Sayfa

    Kocaeli'de geri dönüşüm kutusuna giren çocuk: Yanlışlıkla girdim

    Görüş Bildir