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Serdar Aziz sakatlandı! Leonardo Bonucci ilk kez forma giydi

Serdar Aziz sakatlandı! Leonardo Bonucci ilk kez forma giydi Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde renklerine bağladığı Leonardo Bonucci, Gaziantep FK karşılaşmasında Serdar Aziz'in sakatlanması sonrasında oyuna girdi ve ilk kez sarı-lacivertli formayla resmi bir maça çıktı.