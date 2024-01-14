Serdar Aziz sakatlandı! Leonardo Bonucci ilk kez forma giydi

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında sarı-lacivertlilere kötü bir haber geldi. Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Serdar Aziz, sakatlık geçirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan milli futbolcu, Gaziantep FK karşısında oyuna devam edemedi.
Bonucci, ilk kez forma giydi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci, mücadelenin 38. dakikasında Serdar Aziz'in yerine oyuna dahil oldu.
Bu değişikliğin ardından Leonardo Bonucci, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir maça çıkmış oldu.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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