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Serdar Aziz ve Sergio Ramos bir arada
Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Serdar Aziz, İspanyol yıldız Sergio Ramos ile bir araya geldi. Milli savunmacı birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.
- 11.06.2022 - 08:53
- Güncelleme : 11.06.2022 - 09:06
Fenerbahçeli Serdar Aziz, sosyal medya hesabından Sergio Ramos'la fotoğrafını paylaştı.
Sona eren sezonun stresini atan Serdar Aziz, PSG'nin yıldız savunmacısı Sergio Ramos'la birlikte çekildiği fotoğrafın paylaşımını yaptı. Fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum yapıldı.
Öte yandan Sergio Ramos ve Serdar Aziz'in Marmaris'te kaldıkları otelde denk geldikleri ve tatil boyunca sık sık birlikte antrenman yaptıkları öğrenildi. İspanyol yıldızın Serdar Aziz'e tavsiyelerde bulunduğu da gelen haberler arasında.
Sözleşme uzatmıştı
İdolüyle tanışma fırsatı bulan Serdar Aziz Fenerbahçe'yle olan sözleşmesini geçtiğimiz aylarda 3+1 yıllığına uzatmıştı.