Serdar Aziz: Zor olacağını biliyorduk

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Serdar Aziz, 1-0 kazandıkları Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe forması giyen Serdar Aziz, 1-0 kazandıkları Sivasspor karşılaşması sonrası görüşlerini aktardı.

"Zor olacağını biliyorduk"

Serdar Aziz, "Sivasspor, ligin iyi takımlarından. Zor olacağını biliyorduk, ilk yarı istediğimiz oyun çıkmadı. Batshuayi atılınca, daha da zor oldu. Takımı kutlarım, herkes çok iyi mücadele etti. Taraftarlar da müthişti. Galibiyeti onlara armağan ediyoruz." dedi.

"Ben sahada elimden geldiğince işimi yapıyorum"

Tecrübeli isim ayrıca, "Ben sahada elimden geldiğince işimi yapıyorum. Bazen oluyor, bazen olmuyor." diye konuştu.