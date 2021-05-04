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    Serdar Aziz'den ayrılık sözleri: Haberlere şaşkınım

    Serdar Aziz'den ayrılık sözleri: Haberlere şaşkınım

    Fenerbahçeli Serdar Aziz, Erzurumspor maçının kadrosunda yer almayıp Instagram paylaşımlarının silindiğinin görülmesi üzerine çıkan ayrılık dedikodularına cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2021 - 09:13
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 10:13
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    Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in, sürpriz şekilde Erzurumspor maçı kadrosunda yer almayıp, Instagram'dan tüm paylaşımlarını silmesinin perde arkası ortaya açıktı

    Serdar Aziz den ayrılık sözleri: Haberlere şaşkınım #1

    "ŞAŞKINLIKLA OKUYORUM"

    Serdar Aziz'in kadroda yer almayıp Instagram paylaşımlarını silmesi, sarı-lacivertli kulüple arasında olumsuz gelişmeler yaşandığı şeklinde yorumlandı ancak gerçeği, 30 yaşındaki savunmacı kendisi açıkladı. Karşılaşma oynandığı sırada Instagram hesabında Fenerbahçeli paylaşımları da dahil hiç bir paylaşımı olmadığı görülen Serdar Aziz, konuyla ilgili açıklama yayınladı.

    Aziz açıklamasında, "Asılsız haberlerinizi şaşkınlıkla okuyorum. Instagramım 2 haftadır kapalıydı. Size buradan açıklamak istedim. Sevgiler." ifadelerini kullandı. Serdar Aziz, daha sonra Instagram hesabındaki paylaşımları yeniden yükledi.

    Serdar Aziz den ayrılık sözleri: Haberlere şaşkınım #2

    BELÖZOĞLU: AĞRILARI OLDUĞUNU İLETTİ

    Serdar Aziz'in sakatlığıyla ilgili maç öncesinde konuşan Emre Belözoğlu, "Serdar Aziz ağrıları olduğunu iletti, gelen raporlar da çok iyi gelmedi, risk etmek istemedik, bizim için önemli bir oyuncu. Herkes elinden geleni yapacaktır, 24-25 önemli oyuncum olduğunu söyledim, herkese şans gelecekti, bugün de o günlerden biri. Marcel de milli takımının kaptanı, önemli bir mücadele vereceğine inanıyorum." dedi.

    Serdar Aziz den ayrılık sözleri: Haberlere şaşkınım #3

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