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    Serdar Aziz'den hakeme: Şerefsiz köpekler

    Serdar Aziz'den hakeme: Şerefsiz köpekler

    Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 yendiği maçta hakem Atilla Karaoğlan'ın verdiği kararı beğenmeyen Serdar Aziz'in, "Siz nasıl adamlarsınız, şerefsiz köpekler" dediği duyuldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 08:44
    • Güncelleme : 19.10.2020 - 08:44
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    Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi.

    İki penaltının verildiği ve 5 golün atıldığı karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 3-2 kazanarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

    Serdar Aziz den hakeme: Şerefsiz köpekler #1

    Mücadelede yaşanan bir ikili mücadele sonrası ekranlara gelen ses ise maçın önüne geçti.

    "SİZ NASIL ADAMLARSINIZ, ŞEREFSİZ KÖPEKLER"

    Hakem Atilla Karaoğlan'ın verdiği kararı beğenmeyen Serdar Aziz'in, "Siz nasıl adamlarsınız, şerefsiz köpekler." dediği duyuldu.

    Serdar Aziz den hakeme: Şerefsiz köpekler #2

    Daha önce Caner Erkin'e dudak okumadan ceza kesen Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), bu konuda nasıl bir karar vereceği merak konusu...

    Serdar Aziz den hakeme: Şerefsiz köpekler #3

    "MAÇ BERABERE BİTSİN DİYE HER ŞEYİ YAPTI"

    Diğer taraftar maç sonu açıklamalarda bulunan Serdar Aziz, hakemi şu sözlerle eleştirdi: "Önemli bir deplasmanda kazandığımız için çok mutluyuz. Kazandık ama maçın önüne hakemin performansı geçti. Hakem maçın berabere bitmesi için elinden geleni yaptı. Benim pozisyonumda penaltıyla uzaktan yakından alakası yoktu. Rakip kendini yere atıyor, kalçama değiyor ve hakem penaltı veriyor. VAR'a bile gitmiyor hakem. Ben maçlardan sonra hakemi suçlamam, hata yaptıysam hata yaptım derim ama şu pozisyonda VAR'a bile gidilmedi."

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