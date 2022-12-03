Serdar Aziz'den Jorge Jesus itirafı

Fenerbahçe'nin milli stoperi Serdar Aziz açıklamalarda bulundu. Aziz, Jorge Jesus'un ofsayt taktiğini hayatında ilk defa gördüğünü söyledi.

Fenerbahçe'nin stoper oyuncusu Serdar Aziz, Tivibu Spor'a konuk oldu. Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamayla dinleyenleri şaşırttı.

Tecrübeli savunmacı, Jorge Jesus'un ofsayt taktiği ile ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.

"Böyle bir sistemi, taktiği ilk defa gördüm"

Aziz, "Jorge Jesus taktik idmanlarında bize defans çizgisini öğretti. Hayatımda ilk defa gördüm. 32 yaşındayım. Böyle bir sistemi, taktiği ilk defa gördüm. Birçok kişinin şaşırdığını tahmin ediyorum. Basit gibi duruyor ama bugüne kadar kimse yaptırmadı." itirafında bulundu.

Fenerbahçe ofsayt taktiğini başarıyla uyguluyor

Fenerbahçe bu sezon rakiplerini sık sık ofsayta düşürmesiyle gündemde. Jesus, sarı-lacivertlilerde ofsayt taktiğini başarılı bir şekilde uyguluyor.

Süper Lig'de 13 maça çıkan Fenerbahçe, rakiplerini tam 70 kez ofsayta düşürerek dikkatleri çekmişti.