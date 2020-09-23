Serdar Aziz'in menajeri: Kulüpten bize bilgi gelmedi

Maaşında indirim yapmadığı için takımdan gönderileceği iddia edilen Serdar Aziz ile ilgili menajerinden bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun en iyi performans sergileyen futbolcularından biri olan ve bu sezon da iyi bir kamp dönemi geçiren Serdar Aziz ile sarı-lacivertli kulüp arasında "iplerin koptuğu" yönünde haberler çıkmıştı.

"BİZE BİLGİ GELMEDİ"

Serdar Aziz'in menajeri, Fenerbahçe'den şu ana kadar kendilerine hiçbir bilgilendirme gelmediğini vurgulayarak, "Fenerbahçe kulübünden bize hiçbir bilgi gelmedi; dolayısıyla Serdar Aziz için çıkan haberlerin bizim için bir anlamı yok. Serdar Aziz çok iyi bir profesyoneldir ve hem sportif hem de psikolojik olarak her zaman çok dayanıklıdır; bu çıkan haberlerden asla etkilenmez." dedi.

29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi olduğunun altını çizen milli oyuncunun menajeri, "Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor ve Serdar da teknik ekibin takdiri doğrultusunda hizmet vermeye devam edecek. Serdar, futbolun olası sürprizleri karşısında her zaman dayanıklıdır. Serdar, dün olduğu gibi bugün de yarın da Fenerbahçe'ye hizmet verecek." şeklinde konuştu.