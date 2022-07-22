Serdar Aziz'in sakatlığıyla ilgili Fenerbahçe'den açıklama

Serdar Aziz'in sakatlığıyla ilgili Fenerbahçe'den açıklama

Dinamo Kiev maçında sakatlanan Serdar Aziz'in sol uyluk kasık bölgesinde 3.derece yırtık ve kanama bulguları tespit edildi.

Fenerbahçe'de, Dinamo Kiev ile oynanacak rövanş maçı öncesi Serdar Aziz sıkıntısı yaşanıyor.

Dinamo Kiev maçı öncesi kasığından sakatlığı olan Serdar Aziz, ilk 45 dakikada ağrıları nüksedince ikinci yarının başında yerini Marcel Tisserand'a bırakmıştı. Serdar Aziz'in çekilen MR'ında sakatlığının ciddi olduğu ortaya çıktı.

1 ay yok

Serdar Aziz'in, Dinamo Kiev ile oynanacak rövanş maçında oynamasının zor göründüğü belirtildi.

Oyuncunun en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Serdar Aziz'in bugün çekilen MR görüntülenmesi sonucunda, sol uyluk kasık bölgesinde 3.derece yırtık ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev, 0-0'ın rövanşında 27 Temmuz Çarşamba akşamı 20.00'de Kadıköy'de karşılaşacak.