Petrol
103.61
-0.24%
Euro
18.1232
-0.05%
Dolar
17.7272
0.10%
Altın
985.07
0.62%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
407.928
-0.27%
BTXN Coin
11.15
34.66%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C
    Serdar Aziz'in sakatlığıyla ilgili Fenerbahçe'den açıklama

    Serdar Aziz'in sakatlığıyla ilgili Fenerbahçe'den açıklama

    Dinamo Kiev maçında sakatlanan Serdar Aziz'in sol uyluk kasık bölgesinde 3.derece yırtık ve kanama bulguları tespit edildi.
    • 22.07.2022 - 15:22
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 16:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe'de, Dinamo Kiev ile oynanacak rövanş maçı öncesi Serdar Aziz sıkıntısı yaşanıyor.

    Dinamo Kiev maçı öncesi kasığından sakatlığı olan Serdar Aziz, ilk 45 dakikada ağrıları nüksedince ikinci yarının başında yerini Marcel Tisserand'a bırakmıştı. Serdar Aziz'in çekilen MR'ında sakatlığının ciddi olduğu ortaya çıktı.

    Serdar Aziz in sakatlığıyla ilgili Fenerbahçe den açıklama #1

    1 ay yok

    Serdar Aziz'in, Dinamo Kiev ile oynanacak rövanş maçında oynamasının zor göründüğü belirtildi.

    Oyuncunun en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

    Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Serdar Aziz'in bugün çekilen MR görüntülenmesi sonucunda, sol uyluk kasık bölgesinde 3.derece yırtık ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

    Fenerbahçe ile Dinamo Kiev, 0-0'ın rövanşında 27 Temmuz Çarşamba akşamı 20.00'de Kadıköy'de karşılaşacak.

    Serdar Aziz in sakatlığıyla ilgili Fenerbahçe den açıklama #2


    İlginizi Çekebilir

    Meksika’da boğa güreşinde 4 kişi yaralandı
    Dünya

    Meksika’da boğa güreşinde 4 kişi yaralandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın adayı da belli seçim tarihi de belli
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın adayı da belli seçim tarihi de belli

    Araba şirketinin hissesi günlük 300$ kazandırıyor!
    Tesla

    Araba şirketinin hissesi günlük 300$ kazandırıyor!

    Görüş Bildir