Serdar Aziz'in yeni takımı Körfez'den olacak

Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin ilk kamp etabında ayrılık kararı alan Serdar Aziz, aradan geçen zamanda hala bir takımla anlaşma sağlamadı.
33 yaşındaki stoper, 13 Eylül'de transfer dönemi kapanmadan önce son kararını verecek.
SÜPER LİG'DEN TALİPLERİ VAR
Deneyimli savunmacıya Türkiye'den Eyüpspor, Sivasspor ve Hatayspor ilgi gösteriyor.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
Serdar Aziz, Fenerbahçe formasıyla 135 maça çıktı.
33 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda 11 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.
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