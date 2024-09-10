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Serdar Aziz'in yeni takımı Körfez'den olacak

Serdar Aziz'in yeni takımı Körfez'den olacak Fenerbahçe'nin sezon öncesi ilk kamp etabında ayrılık kararı aldığı Serdar Aziz'in yeni adresi netleşiyor. Suudi Arabistan ve Katar'dan teklifler alan 33 yaşındaki stoperin Süper Lig'den de talipleri var.