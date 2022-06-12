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    Serdar Dursun A Milli Takım'da 7 maçta 7 gol attı

    Serdar Dursun A Milli Takım'da 7 maçta 7 gol attı

    UEFA Uluslar C Ligi 1’inci Grup 3’üncü maçında ​​​​​​​Lüksemburg'u 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Serdar Dursun 7 maçta 7 gole imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2022 - 00:57
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 01:00
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    A Milli Takım UEFA Uluslar C Ligi 1’inci Grup 3’üncü maçında Lüksemburg'u 2-0 ile geçti.

    Bu skorla birlikte A Milli Takım 3 puan daha alarak ligde 9 puana yükseldi ve birinciliğini korudu.

    Ay-yıldızlı ekipte Serdar Dursun performansıyla fark yaratan futbolcuların başında geldi.

    Serdar Dursun'dan 7 maçta 7 gol

    ​​​​​​Lüksemburg karşılaşmasının ikinci yarısında Milli Takım'da Orkun çıktı, Serdar Dursun oyuna dahil oldu.

    76. dakikada ise Serdar Dursun'un yerden ve düzgün vuruşu ile skoru 2-0 yaptı. Bu golle Serdar Dursun, Milli Takım formasıyla 219 dakikada 7 gol attı.

    Serdar Dursun A Milli Takım da 7 maçta 7 gol attı #1

    C. Ronaldo gibi sevindi

    Başarılı santrfor Serdar Dursun, ağları sarstığı pozisyonun ardından yine Cristiano Ronaldo ile özdeşleşmiş olan "Siu" sevincini yaptı.


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