Serdar Dursun A Milli Takım'da 7 maçta 7 gol attı

UEFA Uluslar C Ligi 1’inci Grup 3’üncü maçında ​​​​​​​Lüksemburg'u 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Serdar Dursun 7 maçta 7 gole imza attı.

A Milli Takım UEFA Uluslar C Ligi 1’inci Grup 3’üncü maçında Lüksemburg'u 2-0 ile geçti.

Bu skorla birlikte A Milli Takım 3 puan daha alarak ligde 9 puana yükseldi ve birinciliğini korudu.

Ay-yıldızlı ekipte Serdar Dursun performansıyla fark yaratan futbolcuların başında geldi.

Serdar Dursun'dan 7 maçta 7 gol

​​​​​​Lüksemburg karşılaşmasının ikinci yarısında Milli Takım'da Orkun çıktı, Serdar Dursun oyuna dahil oldu.

76. dakikada ise Serdar Dursun'un yerden ve düzgün vuruşu ile skoru 2-0 yaptı. Bu golle Serdar Dursun, Milli Takım formasıyla 219 dakikada 7 gol attı.

C. Ronaldo gibi sevindi

Başarılı santrfor Serdar Dursun, ağları sarstığı pozisyonun ardından yine Cristiano Ronaldo ile özdeşleşmiş olan "Siu" sevincini yaptı.