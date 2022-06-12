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- Serdar Dursun A Milli Takım'da 7 maçta 7 gol attı
Serdar Dursun A Milli Takım'da 7 maçta 7 gol attı
UEFA Uluslar C Ligi 1’inci Grup 3’üncü maçında Lüksemburg'u 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Serdar Dursun 7 maçta 7 gole imza attı.
- Haber Merkezi
- 12.06.2022 - 00:57
- Güncelleme : 12.06.2022 - 01:00
A Milli Takım UEFA Uluslar C Ligi 1’inci Grup 3’üncü maçında Lüksemburg'u 2-0 ile geçti.
Bu skorla birlikte A Milli Takım 3 puan daha alarak ligde 9 puana yükseldi ve birinciliğini korudu.
Ay-yıldızlı ekipte Serdar Dursun performansıyla fark yaratan futbolcuların başında geldi.
Serdar Dursun'dan 7 maçta 7 gol
Lüksemburg karşılaşmasının ikinci yarısında Milli Takım'da Orkun çıktı, Serdar Dursun oyuna dahil oldu.
76. dakikada ise Serdar Dursun'un yerden ve düzgün vuruşu ile skoru 2-0 yaptı. Bu golle Serdar Dursun, Milli Takım formasıyla 219 dakikada 7 gol attı.
C. Ronaldo gibi sevindi
Başarılı santrfor Serdar Dursun, ağları sarstığı pozisyonun ardından yine Cristiano Ronaldo ile özdeşleşmiş olan "Siu" sevincini yaptı.