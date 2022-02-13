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    Serdar Dursun ameliyat oldu

    Fenerbahçe, Giresunspor maçında elmacık kemiğinde çökme kırığı oluşan Serdar Dursun'un ameliyat olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2022 - 15:46
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    Serdar Dursun ameliyat oldu

    Sarı-lacivertlilerde Serdar Dursun'un, Giresunspor maçında aldığı darbe nedeniyle elmacık kemiği kırılmıştı.

    Fenerbahçe, Serdar Dursun'un ameliyat olduğunu açıkladı. Serdar Dursun'u takım arkadaşları da yalnız bırakmadı.

    Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

    "Futbolcumuz Serdar Dursun, Giresunspor müsabakasında aldığı darbe sonrası sağ taraf Zygoma (elmacık kemiği) kemiğinde deplase çökme kırığı oluşması nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde Ameliyat oldu. Oyuncumuz Serdar Dursun’u takım arkadaşları da yalnız bırakmadı.

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    "ÖĞLE SAATLERİNDE TABURCU OLDU"

    Başarılı geçen operasyon sonrası futbolcumuz, öğle saatlerinde taburcu oldu.

    Serdar Dursun’a bir kez daha geçmiş olsun diyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini diliyoruz."

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