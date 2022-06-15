Serdar Dursun bu kez Litvanya maçını es geçti

Serdar Dursun bu kez Litvanya maçını es geçti

Uluslar Ligi'nde Litvanya'yı 2-0 yenen A Milli Takım'da Serdar Dursun, 7 maçta attığı 7 gole bir yenisini ekleyemedi.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımımız, Litvanya'yı ağırladığı karşılaşmayı 2-0 kazanarak turnuvada 4'te 4 yaptı.

Ay-yıldızlı takımda Serdar Dursun, performansıyla fark yaratan futbolcular arasında yer alırken, bu kez son maçta ağları havalandıramadı.

Gol atmak için çok uğraşan milli oyuncu, istediği sonucu bir türlü elde edemedi.

Serdar Dursun'dan 7 maçta 7 gol

​​​​​​Lüksemburg karşılaşmasının ikinci yarısında Milli Takım'da Orkun çıktı, Serdar Dursun oyuna dahil oldu.

76. dakikada ise Serdar Dursun'un yerden ve düzgün vuruşu ile skoru 2-0 yaptı. Bu golle Serdar Dursun, Milli Takım formasıyla 219 dakikada 7 gol attı.