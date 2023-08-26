Serdar Dursun, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Serdar Dursun, sarı-lacivertli takımla yollarını ayırarak Fatih Karagümrük'e imza attı.

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Fenerbahçe, tecrübeli golcüsü Serdar Dursun'un Fatih Karagümrük'e transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen takımımızda oyuncularımızdan Serdar Dursun, Fatih Karagümrük'e transfer olmuştur. Serdar Dursun'a bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

"Yuvana hoş geldin Serdar Dursun"

Fatih Karagümrük'ün paylaşımında ise "Yuvana hoş geldin Serdar Dursun" başlığıyla, "Taraftarımızın sevgilisi, eski golcümüz Serdar Dursun semte geri döndü. Milli futbolcumuz Serdar Dursun'a yuvana yeniden hoş geldin der, Karagümrük formasıyla gollerine kaldığı yerden devam etmesini dileriz" ifadeleri kullanıldı.

2021 yılında Darmstadt 98'den Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun, çıktığı 64 maçta 19 gol atarken 9 kez de asist yaptı.