Serdar Dursun, Fenerbahçe adına ilk kafa golünü kaydetti

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Serdar Dursun, sarı-lacivertli forma ile gol orucunu bozdu.

Sezon başında Bundesliga 2 gol kralı olarak Fenerbahçe'ye imza atan Serdar Dursun, bu sezonki ilk golünü A Milli Takımımız'ın formasıyla 2-1 kazandığımız kritik Letonya deplasmanında atmıştı.

İLK KAFA GOLÜ GELDİ

Gol orucunu Fenerbahçe formasıyla da sonlandırmak isteyen Serdar, bu sezon ikinci kez ilk 11 başladığı ve ilk kez 90 dakika sahada kaldığı Alanyaspor karşısında bu şanssızlığına son verdi.





Süper Lig 'de 5. kez sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 74'te kale önünde zor olanı yaptı ve topu auta yolladı. 6 dakika sonra Novak'ın ortasında Serdar, bu sezon takımı adına kafayla gol atan ilk isim unvanını da elde etti. Ancak onun çabası, mağlubiyeti önleyemedi.



