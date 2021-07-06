Serdar Dursun: Fenerbahçe fikrimi değiştirdi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun, "Türkiye'den de başka teklifler vardı ve buraya çok sıcak bakmıyordum ama Fenerbahçe olunca fikriniz değişiyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Transfer sürecindeki detayları anlatan Dursun, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu belirtti.

Dursun açıklamalarında, "Tabii ki Fenerbahçe'de oynamak uzun yıllardır beklediğim bir şeydi. Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Çok iyi bir seçenekti benim için. İnşallah iyi başlayacağız, iyi de bitiririz.

Oyuncu profili olarak uzun boyuma rağmen teknik bir oyuncuyum. Sağ ayak, sol ayak bitiriciliğim iyidir. Bazen oyun kurucu olurum, duvar olurum, enteresan gollerim oluyor.





“PRES YAPARIM, KOŞARIM”

10 numara, 9 numara karışımıyım. Mücadeleci bir yapım vardır, pres yaparım, koşarım.

Ben buraya yedek kalmaya gelmedim, oynamak için geldim. Forma sırılsıklam olur derler ya, öyle bir yapım var. Kim gelirse gelsin Fenerbahçe için başarılı olacaksa kapımız açıktır.





“ÇOK MAÇA GELDİM KALE ARKASINA”

Çok maça gelirdim kale arkasında. Fenerbahçe'de oynuyorsan taraftarın gol beklentisi olması normal. Büyük takımda oynuyorsan takımı şampiyonluğa götürecek goller atmalısın. Maçları izlerken şunu at, bunu at diyordum.

Fenerbahçe'de genel olarak forvet problemi oldu hep. Allah nasip ederse ben gollerimle takımımı şampiyonluğa taşımak istiyorum.





“FENERBAHÇE FİKRİMİ DEĞİŞTİRDİ”

İnanılmaz heyecanlı aylar yaşadım. Eski kulübüm Darmstadt beni satmadı. Ocaktan itibaren boş oyuncu konumundaydım. La Liga, Serie A, Bundesliga, İngiltere neredeyse her yerden teklif aldım.

Fenerbahçe ile kontağa geçtik. Türkiye'den başka yerlerden de teklifler oldu. Türkiye'ye çok sıcak bakmıyordum. Ancak Fenerbahçe olunca insanın fikri değişiyor. Başkan ve yönetim bana inandı, çok profesyonelce geçti bu süreç." ifadelerini kullandı.