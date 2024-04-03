Serdar Dursun, Fenerbahçe formasıyla bu sezonki ikinci golünü attı Fenerbahçe'nin geçtiğimiz transfer döneminde yeniden kadrosuna kattığı Serdar Dursun, sarı-lacivertlilerle bu sezon 2. golüne ulaştı.

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Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe sahasında mücadele ettiği Adana Demirspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti.

Mücadelenin 81. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil olan Serdar Dursun, 4 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

Dursun, 85. dakikada kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere göndererek bu sezon ligde 5. golüne imza attı. 32 yaşındaki futbolcu 3 golü Fatih Karagümrük forması altında kaydetti.

Serdar Dursun gol sevincini taraftarlarıyla birlikte paylaştı.

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile oynadığı maçta sarı-lacivertlilerin dördüncü golünü atan Serdar Dursun konuştu.

"İlk bir tane yapacaktım"

"Gol sevincinde gol sayısı kadar 'Siu' çektirdin. Doğru mu düşünüyorum?" sorusunu yanıtlayan Serdar Dursun, şu ifadeleri kullandı:

Doğrudur, bilmiyorum artık. İlk bir tane yapacaktım, sonra 2-3 derken 4 oldu galiba.

"Hayalim gerçek oldu"

Golüyle ilgili konuşan Serdar Dursun, şu sözleri sarf etti: