Serdar Dursun, Fenerbahçe formasıyla bu sezonki ikinci golünü attı

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe sahasında mücadele ettiği Adana Demirspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti.
Mücadelenin 81. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil olan Serdar Dursun, 4 dakika sonra gol sevinci yaşadı.
Dursun, 85. dakikada kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere göndererek bu sezon ligde 5. golüne imza attı. 32 yaşındaki futbolcu 3 golü Fatih Karagümrük forması altında kaydetti.
Serdar Dursun gol sevincini taraftarlarıyla birlikte paylaştı.
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile oynadığı maçta sarı-lacivertlilerin dördüncü golünü atan Serdar Dursun konuştu.
"İlk bir tane yapacaktım"
"Gol sevincinde gol sayısı kadar 'Siu' çektirdin. Doğru mu düşünüyorum?" sorusunu yanıtlayan Serdar Dursun, şu ifadeleri kullandı:
Doğrudur, bilmiyorum artık. İlk bir tane yapacaktım, sonra 2-3 derken 4 oldu galiba.
"Hayalim gerçek oldu"
Golüyle ilgili konuşan Serdar Dursun, şu sözleri sarf etti:
Stadyumun yakınında oturuyorum. Buradan her geçtiğimde tekrar buraya dönmek ve goller atmak için dua ediyordum. Hayalim gerçek oldu.
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