Serdar Dursun: Fenerbahçe Türkiye'nin Bayern Münih'i

Serdar Dursun Alman basınına yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe çok özel. Fenerbahçe, Türkiye'nin Bayern Münih'i." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun, sarı-lacivertli takıma transferinin ardından Alman basınınından Bild’e açıklamalarda bulundu.

Serdar Dursun açıklamalarında en iyi teklifin Fenerbahçe’den gelmediğini belirterek, "Maddi olarak en iyi teklif Fenerbahçe'den gelmedi. Ama herkes Fenerbahçe'de oynayamaz. Darmstadt'tan Fenerbahçe'ye gitme olasılığı yüzde 0,1. Ve bu gerçekten işe yaramıyor. Bu bir mucize!

Birçok seçeneğim vardı. La Liga, Serie A, Bundesliga I, Bundesliga II, Çin, Dubai, Belçika, Polonya ama Fenerbahçe çok özel.” ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE TÜRKİYE'NİN BAYERN MUNIH'İ"

Dursun açıklamalarında, “Birçok seçeneğim vardı. La Liga, Serie A, Bundesliga I, Bundesliga II, Çin, Dubai, Belçika, Polonya. Ama Fenerbahçe çok özel. Fenerbahçe, Türkiye'nin Bayern Münih'i. Stadyuma birçok kez gittim. Eşim ve ailem her zaman Fenerbahçe taraftarıydı. Teklif geldiğinde çılgınca sevindim. Bu yüzden hala tüylerim diken diken oluyor.

Mesut Özil gibi harika bir oyuncuyla oynamak çok özel olacak. Tam arkamda oynayacak. Tarihin en iyi on numaralarından biri. Bu harika olacak.

Teknik direktörümüz henüz belli değil. Bu hafta başkanlık seçimi var. Sonrasında teknik direktörümüz açıklanacak.





"DERBİLERDE NE YAPACAĞIMI ÇOK İYİ BİLİYORUM"

Galatasaray ile oynayacadığımız derbi, yılın en büyük maçı olur. Türkiye'de oynadım. İki yıl İstanbul'da yaşadım, bu yüzden derbileri ve ne yapacağımı çok iyi biliyorum.

Türkiye'de taraftarlar çok gürültülü ve duygusaldır. Taraftarlar için futbolcuları birer yıldızdır. Almanya'da taraftarlar bir restoranda bir futbolcu gördüklerinde saygı duyarlar. Ancak Türkiye'de yanına giderler. Sokakta bile onlara destek olurlar.” dedi.