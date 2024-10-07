Serdar Dursun, Fenerbahçelileri isyan ettirdi: İki sezonda 6 puan hediye etti Alanyaspor forması giyen Serdar Dursun, Galatasaray maçının 90+5. dakikasında kaçırdığı gol pozisyonu sonrası sosyal medyada alay konusu oldu. Fenerbahçeli taraftarlar eski oyuncusuna tepki gösterirken Galatasaraylı taraftarlar teşekkür mesajları gönderdi.

Haber Merkezi

Süper Lig 8. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü Yunus Akgün kaydetti.

Alanyasporlu Serdar Dursun, maçın 90+5. dakikasında kaçırdığı gol pozisyonuyla sosyal medyada sporseverler tarafından alay konusu oldu.

Dursun, müsait pozisyonda Muslera'nın kalesini terk ettiği pozisyonda topu dışarı attı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

GEÇEN SEZON SON DAKİKADA GOLE GİDEN TOPA DOKUNMUŞTU

Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon Karagümrük forması giyerken Galatasaray maçında kaleye giden topa müdahale ederek topu ağlara göndermiş ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle sayılmamıştı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

"YİNE 3 PUAN HEDİYE ETTİ"

Yaşananların ardından maç sonu Fenerbahçeli taraftarlar eski oyuncusuna tepki gösterirken Galatasaraylı taraftarlar 'Teşekkürler Serdar Dursun' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeliler ise "Serdar Dursun geçen sezon olduğu gibi 3 puanı Galatasaray'a hediye etti." diyerek deneyimli isme tepkisini gösterdi.