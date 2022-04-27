Serdar Dursun: Galatasaray'a attığım gol unutulmaz

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Serdar Dursun, Fenerbahçe TV'de yayınlanan 'Günün Röportajı' programına konuk oldu.

Sezon başıyla ilgili de değerlendirme yapan Serdar, "Lige çok iyi başladık. Sonra ekim ayının ortasında bir kırılma oldu. 2-3 aylık bir periyot… Perşembe-pazar günleri üst üste maçlar oynadık. Kolay değil. Kupa, UEFA Avrupa Ligi, lig… Sürekli rotasyonlar da oldu. Maç kazandıkça özgüvenli bir şekilde devam ediyor. Son döneme bakarsak çok olumlu bir hava var. Camia olarak, taraftarlar olarak bir birliktelik oldu. İsmail hocamız geldiğinden beri takım, camia ve taraftarlar olarak birbirimize sarıldık. Herkes bir yoldan gidiyor." diye konuştu.

"Derbideki gol inanılmazdı"

Galatasaray derbisinde attığı golle ilgiliyse Serdar, "Derbide gol atmak muhteşem bir olay. Gerçek Fenerbahçeli oluyorsun. Dışarıda onun ne demek olduğunu anladım. O maçtan sonra insanlar daha bir pozitifti. Güzel bir şey oldu. Derbideki gol inanılmaz önemli. Kariyerimin en anlamlı 5 golünden biri. Eskiden çok maça gelirdim, izlerdim. O zamanlar videolar, fotoğraflar çekmiştim. Sosyal medya için güzel bir video yaptık. Birkaç sene önce seyirci olarak izliyorsun, birkaç yıl sonra derbide golü atıyorsun sonra taraftarlara karşı oturduğun yere bakıyorsun." değerlendirmesini yaptı.

Taraftara mesaj

Son olarak Fenerbahçe taraftarlarına seslenen Serdar Dursun, "Sezona şampiyonluk parolasıyla çıkmıştık. Bu sene başaracağımızdan emindik. Tabii ki üzgünüz ama bu son 2 ayda onlara mutluluk yaşattıysak ne mutlu bize. Fenerbahçe'de oynamak kolay değildir. Bu son 4 maçımızı onlar için kazanmak istiyoruz. İnşallah ligi en iyi şekilde bitiririz. Seneye Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyoruz. Kaç seneden beri özlem var. İnşallah bu özlemi dindirebiliriz. İnşallah seneye özlediğimiz, istediğimiz şampiyonluk gelir." diyerek sözlerini tamamladı.