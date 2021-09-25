Serdar Dursun geleceğiyle ilgili konuştu

Fenerbahçe'nin transfer sezonunda kadrosuna kattığı Serdar Dursun geleceğiyle ilgili, "Belki gelecek yıllarda Hamburg'a transfer olurum, belli olmaz" dedi.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle yaklaşık 6 haftadır takımdan ayrı olan Serdar Dursun, Alman basınına konuştu

Dursun, sarı-lacivertlilerden önce Hamburg'un da kendisine teklif yaptığını belirtti.

“BELKİ HAMBURG’A TRANSFER OLURUM”

Önümüzdeki yıllarda Hamburg'a gidebileceğini söyleyen golcü oyuncu, "Geçen yaz Hamburg beni istedi ama başka planlarım vardı. Bundesliga 2'ye düştüklerinde Hamburg'a gitmek istemiştim ancak onlar beni istememişti. Belki gelecek yıllarda Hamburg'a transfer olurum, belli olmaz" ifadelerini kullandı.

2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Hamburg doğumlu olan 29 yaşındaki golcünün Fenerbahçe ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.