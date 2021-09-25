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    Serdar Dursun geleceğiyle ilgili konuştu

    Serdar Dursun geleceğiyle ilgili konuştu

    Fenerbahçe'nin transfer sezonunda kadrosuna kattığı Serdar Dursun geleceğiyle ilgili, "Belki gelecek yıllarda Hamburg'a transfer olurum, belli olmaz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2021 - 09:13
    • Güncelleme : 25.09.2021 - 09:36
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    Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle yaklaşık 6 haftadır takımdan ayrı olan Serdar Dursun, Alman basınına konuştu

    Dursun, sarı-lacivertlilerden önce Hamburg'un da kendisine teklif yaptığını belirtti.

    “BELKİ HAMBURG’A TRANSFER OLURUM”

    Önümüzdeki yıllarda Hamburg'a gidebileceğini söyleyen golcü oyuncu, "Geçen yaz Hamburg beni istedi ama başka planlarım vardı. Bundesliga 2'ye düştüklerinde Hamburg'a gitmek istemiştim ancak onlar beni istememişti. Belki gelecek yıllarda Hamburg'a transfer olurum, belli olmaz" ifadelerini kullandı.

    Serdar Dursun geleceğiyle ilgili konuştu #1

    2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

    Hamburg doğumlu olan 29 yaşındaki golcünün Fenerbahçe ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Serdar Dursun geleceğiyle ilgili konuştu #2

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