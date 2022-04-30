Serdar Dursun, gollerine devam ediyor

Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin golcüsü Serdar Dursun, bu haftayı da boş geçmedi.

Fenerbahçe'nin bu sezon en golcü ismi Serdar Dursun, gollerine Gaziantep FK karşısında da devam etti.

Penaltıyı atamadı ardından golünü attı

Maçın 62. dakikasında takımının 2. golüne imza atan Serdar, bu sezon ligdeki 14. golünü kaydetti. Milli futbolcu golden önce bir penaltı atışından da yararlanamamıştı.

Serdar, 74. dakikada yerini Enner Valencia'ya bıraktı.



