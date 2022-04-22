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    Serdar Dursun, hat-trick ile tarihe geçti

    Serdar Dursun, hat-trick ile tarihe geçti

    Fenerbahçe'de hat-trick yapan Serdar Dursun 24 yıl sonra, hem içeride hem dışarıda aynı takıma hat-trick yapan futbolcu oldu.
    • 22.04.2022 - 22:51
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 22:57
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    Süper Lig'de Rizespor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de Serdar Dursun maça damga vurdu.

    Sezonun ilk yarısındaki maçta Rizespor ağlarına 3 gol bırakan Serdar Dursun, ikinci maçta da Karadeniz ekibine karşı hat-trick yaptı.

    Tarihe geçti

    Serdar Dursun, Fenerbahçe'de bir sezonda, aynı takıma karşı iki maçta da hat-trick yapan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

    Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 13'e yükselten Serdar Dursun, ayrıca kariyerinde 6. hat-trick yaptı.

    Serdar Dursun, 2010-2011 sezonundan sonra Süper Lig'de bir sezonda iki kez hat-trick yapan ilk Fenerbahçeli futbolcu oldu. Bunu son başaran isim 11 yıl önce 2010-2011 şampiyonluğunun mimarı Alex de Souza'ydı.

    Serdar Dursun, hat-trick ile tarihe geçti #1

    En son 24 sene önce Serkan Aykut yapmıştı

    Süper Lig'de daha önce bir sezonda aynı takıma karşı iki maçta da hat-trick yapan isim Serkan Aykut olmuştu.

    Serkan Aykut, 1998'de Samsunspor formasıyla, Kocaelispor'a karşı iki maçta da hat-trick yaptı.

    Serdar Dursun, hat-trick ile tarihe geçti #2

    Serdar Dursun, hat-trick ile tarihe geçti #3


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