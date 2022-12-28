Serdar Dursun ilk golünü attı

Fenerbahçe taraftarının büyük sevgisini kazanan Serdar Dursun, ligde attığı ilk golünü Ronaldo sevinciyle kutladı.

Süper Lig'in 16. haftasında Feneberhçe konuk ettiği Hatayspor'u 4-0 mağlup etti.

Milli santrfor Serdar Dursun, bu sezon ligde ilk golünü kaydetti.

Ligde geride kalan bölümde 1'i ilk 11'de olmak üzere 7. maçına çıkan golcü oyuncu, Hatayspor karşısında 86. dakikada fileleri havalandırdı.

Taraftarlar bağırdı

Golden sonra Cristiano Ronaldo'nun gol sevincini yapan Serda Dursun için tüm taraftarlar SIUUUU diye bağırdı.

Maç sonu sosyal medya hesabından sevincini paylaşan Serdar Dursun, "Daha ölmedik yeğen" yazdı.

Bu sezon Avrupa'da eleme turlarında 2 gol bulan ve daha sonra gruplar için adı listeye bildirilmeyen Serdar, ligde de takım arkadaşlarının ardında kalmış ve fazla şans bulamamıştı.